Огромное превышение АТ к ТГ и АТ к ТПО

Аня, Вы задаёте абсолютно логичные и понятные вопросы, поэтому я с удовольствием Вам всё объясню.



1. "Правильно ли я понимаю: если бы АТкТГ у меня был < 4,1 МЕ/мл, а АТкТПО < 5,6 МЕ/мл, это бы означало, что антител ничтожно мало, чтобы считать их всерьез атакующими щитовидную железу, и любое количество антител (неважно какое), большее этих значений, означает, что их достаточно много, чтобы продолжать заниматься лечением последствий этой атаки, верно? "

Вы правильно понимаете, наличие указанных антител в количестве, превышающем нормальное, говорит о наличии аутоиммунной агрессии, их конкретный уровень не имеет значения. Проще говоря, и при повышении уровня антител в 10 раз, и при повышении в 30 раз результат одинаков.

Мы не снижает уровень антител в силу отсутствия средств для этого, а боремся с последствиями -- формирующимся гипотиреозом.



2. "Есть ли какой-то шанс, что количество антител уменьшится до нормы? Если такой шанс есть, есть ли шанс, что щитовидка начнет сама справляться и вырабатывать достаточное количество тироксина, или же она уже будет безвозвратно повреждена атаковавшими ее антителами, и придется всегда восполнять долю тироксина, которую не вырабатывают "убитые" клетки железы? Есть ли точные сведения в медицине на этот счет или врачи пока могут только предполагать? "

Нет, обычно однажды возникшая аутоиммунная агрессия существует всю жизнь.

Другой вопрос, что повышение уровня антител не всегда и не сразу приводит к нарушению функции щитовидной железы.

Коль скоро Ваше заболевание протекает в форме гипотиреоза, мы восполняем дефицит гормона.



3. "Если антител так много, значит они до сих пор атакуют щитовидную железу и разрушают ее клетки, что означает, что она будет вырабатывать все меньше тироксина и со временем потребуется все бОльшая заместительная терапия? "

Здесь всё очень индивидуально. Нельзя с точностью определить какое именно количество клеток щитовидной железы функционирует у Вас в настоящий момент. Вполне возможно, что дозировка L-тироксина в будущем повышаться не будет (за исключением таких ситуаций, как при беременности, оперативных вмешательствах и т. п.).



4. "И есть ли вероятность, что у меня не АИТ, а нарушение в работе гипофиза, как придатка, ответственного за производство тироксина щитовидной железой? Потому что никакой проверки работы гипофиза у меня не производилось. "

Нет. При нарушении работы гипофиза, то есть при вторичном гипотиреозе, маркеры функции щитовидной железы абсолютно другие. К тому же и первичный, и вторичный гипотиреоз лечатся по одинаковым принципам заместительной терапии.



С уважением, Надежда Сергеевна.